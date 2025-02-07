Генпрокуроры в 13 штатах США оспорят доступ Маска и DOGE к данным граждан

Доступ к конфиденциальным данным американцев Департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, намерены оспорить в суде генеральные прокуроры 13 американских штатов.
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