В Москве сотрудники ГИБДД начали изымать электровелосипеды курьеров

Проводятся плановые рейды.Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Сотрудники ГИБДД в Москве проводят рейды на курьеров, работающих на электровелосипедах, сотни транспортных средств скопились на штрафстоянках.
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