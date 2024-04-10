Приметы на 11 апреля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 11 апреля — это Марков день или Берещенье. В эту дату особенно почитают березу. Хорошие приметы: что можно делать В Берещенье полагалось выпить березовый сок и непременно попариться в бане с березовыми вениками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии