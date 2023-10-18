Гимнастёрка: почему в СССР отказались от этой военной формы в 1969 году

Этот элемент формы одежды отслужил в российской и советской армии, а также в силовых структурах более века – только в начале 70-х годов Минобороны СССР официально отменило ношение гимнастерок военнослужащими.
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