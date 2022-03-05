The Moscow Post

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Депутат из Калининградской области попал под уголовное дело за контрабанду сигарет в ЕС

Депутат из Калининградской области попал под уголовное дело за контрабанду сигарет в ЕС

Народный избранник смог вывезти в Евросоюз 3,8 миллиона коробок на 232 миллиона рублей.Депутат областной думы Иван Грибов задержан по обвинению в контрабанде табачных изделий, сообщает корреспондент The Moscow Post в Калининградской области.

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