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В Госдуму внесут законопроект о праве на самооборону при вторжении в жилище

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который позволит жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении в их жилище без опасения понести уголовную ответственность.

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