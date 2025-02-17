В Госдуму внесут законопроект о праве на самооборону при вторжении в жилище

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который позволит жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении в их жилище без опасения понести уголовную ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии