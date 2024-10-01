Число выпущенных ракет по Израилю выросло до 500

По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Фото: скриншот видео из соцсетей Ранее сообщалось, что в первую волну ракетного удара зафиксировали около 100 ракет, затем их число оценивали в 400.
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