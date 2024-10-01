Tabulo.ru - Онл...
Бизнес и финансыМода и СтильПутешествияЗнаменитостиКрасота и здоровьеАвто и мото
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Tabulo.ru - Онлайн-журнал

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga
    Кто пишет заголовки? Не в СветЛогорске (он в Калининградской области), а в Светогорске - это Ленинградская область.В Светлогорске пе...
  • Наталья Середа
    Господи, как же жалко!Сердце щемит, молодые, красивые,грамотные уходят. Вечная память. Искреннее соболезнование родны...Сотрудник МЧС пог...
  • Владимир Акулов
    "...перевозивших в «Газели» несколько килограмм золота"...Правильно  написать  килограммОВ ...В Москве останови...

Число выпущенных ракет по Израилю выросло до 500

Число выпущенных ракет по Израилю выросло до 500

По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Фото: скриншот видео из соцсетей Ранее сообщалось, что в первую волну ракетного удара зафиксировали около 100 ракет, затем их число оценивали в 400.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх