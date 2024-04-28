Эдуард Долинский: Президент Еврейской конфедерации Украины оправдывает или отрицает Холокост?

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин опубликовал в израильской газете «Jerusalem Post» статью… В ней есть несколько важных моментов, которые не только противоречат историческим фактам, но и прямо искажают историю Холокоста.
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