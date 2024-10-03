Стало известно, у кого в России больше всего выросли зарплаты

Лидерами среди отраслей экономики по приросту зарплат для новых сотрудников в 2024 году стали сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, говорится в результатах исследования «Авто Работы», которые приводит РБК.
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