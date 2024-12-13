Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт прокомментировал прямую линию с Бегловым

Он отметил, что после эфира еще обсуждались вопросы, на которые нужно обратить особое внимание Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт прокомментировал слова губернатора Александра Беглова, который в завершение прямой линии 12 декабря сказал: «Только с поддержкой жителей мы сможем построить мегаполис XXI века».
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