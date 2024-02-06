Где сейчас актриса Анастасия Заворотнюк: тайна её состояния и слухи о смерти Елена ГалицкаяАктриса Анастасия Заворотнюк, известная своей главной ролью в сериале «Моя прекрасная няня», с 2019 года не появляется на публике из-за лечения онкологического заболевания.