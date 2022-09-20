Как власти кошмарят водителей, забывших внести изменения в ПТС и СТС

И даже не важно — кем были назначены штрафы, ГАИ, МАДИ, АМПП или другими структурами. Важно то, что человек внутренне чувствует, что ему должны бы были прислать письмо, но не прислали.
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