Дополнительные льготы по налогам на имущество: что должны знать участники СВО?

Минфин России совместно с ФНС России подготовил проект изменений в Налоговый кодекс. Предлагается ввести общефедеральные льготы по всем налогам на имущество для участников специальной военной операции и членов их семей.
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