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Газета «Культура»

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В Петербурге открылась выставка «По следам русского авангарда»

В Петербурге открылась выставка «По следам русского авангарда»

В арт-резиденции «ШКАФ» в Санкт-Петербурге начала работу выставка «По следам русского авангарда». Группа современных художников A+E3 предлагает авторский взгляд на то, как энергия и противоречия искусства начала XX века проявляются в языке сегодняшнего дня.

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