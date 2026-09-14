В Петербурге открылась выставка «По следам русского авангарда»

В арт-резиденции «ШКАФ» в Санкт-Петербурге начала работу выставка «По следам русского авангарда». Группа современных художников A+E3 предлагает авторский взгляд на то, как энергия и противоречия искусства начала XX века проявляются в языке сегодняшнего дня.