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Суд урезал 143 млн судебных расходов до 3,3 млн в споре с «Сахалинской Энергией»

Суд урезал 143 млн судебных расходов до 3,3 млн в споре с «Сахалинской Энергией»

Арбитражный суд Сахалинской области частично удовлетворил заявление ООО «КСА ДОЙТАГ Дриллинг» о взыскании судебных расходов с ООО «Сахалинская Энергия».

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