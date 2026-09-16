Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной против санкций

Певица Полина Гагарина добилась в Суде Евросоюза частичного удовлетворения иска против нахождения в санкционном списке ЕС.
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