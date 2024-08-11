Олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, одна из первых советских чемпионок, Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет вечером 10 августа, сообщили в Комитете по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии