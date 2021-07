И в каком же возрасте женщине удобнее всего узнать, что помимо 1000 вещей для незабываемого удовольствия, которые хранятся в ее сумочке такие как помады, расчески, духи, зеркала и прочее, с собой у нее всегда есть еще одна маленькая вещица, которую она точно не оставит дома, не забудет, и не подарит никому? Итак, речь идет о […] The post Точка G: сексуальная геометрия first appeared on Эхо.