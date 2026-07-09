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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о неудачном укороченном на матчболе: «Если бы я попала, все бы говорили, какой это был своевременный и важный удар»

Коко Гауфф прокомментировала поражение от Каролины Муховой в полуфинале «Уимблдона» – 2:6, 6:1, 6:7(10).

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