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Говорит Европа ⚡

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Виктория Шилова: Первопричина трагедии в Украине – в нежелании Киева услышать собственный народ

Виктория Шилова: Первопричина трагедии в Украине – в нежелании Киева услышать собственный народ

Почему в 2014 году под дулами автоматов переписывались результаты выборов и кому это было выгодно? Как исчезновение экономики юго-востока ударило по правам миллионов украинцев на труд и достойную жизнь? Читать далее: https://govorit.

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