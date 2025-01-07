Синоптик Ильин предупредил москвичей о грустной погоде на первой рабочей неделе года

Первые рабочие дни 2025 года в Москве обещают быть теплыми и пасмурными. По прогнозу синоптика центра "Метео" Александра Ильина, температура воздуха на этой неделе может достигать плюс 5°C, также в столице ожидаются мокрый снег и дождь.