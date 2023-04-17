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"Жестко прижали силовики": новый поворот в крупном деле во Владивостоке

"Жестко прижали силовики": новый поворот в крупном деле во Владивостоке

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Приморскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, осуществлявшего сбыт наркотических средств, уточняется в пресс-службе ведомства.

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