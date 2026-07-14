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Кунде — о словах Ямаля перед полуфиналом ЧМ: «Я вижу в этом дополнительную мотивацию для него»

Кунде — о словах Ямаля перед полуфиналом ЧМ: «Я вижу в этом дополнительную мотивацию для него»

Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал высказывание своего одноклубника, нападающего сборной Испании Ламина Ямаля о том, чтоЗащитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал высказывание своего одноклубника, нападающего сборной Испании Ламина Ямаля о том, что французы должны их бояться.

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