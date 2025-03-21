Госдеп: США не намерены прекращать работу по противодействию Sputnik и RT

США не собираются прекращать свою работу по противодействию российским медиа, таким как Sputnik и RT, и намерены продолжать эту деятельность с усилением и улучшением методов, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя приостановку работы «Голоса Америки», признанного в России СМИ-иноагентом.