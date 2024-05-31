Прокси-война на Украине перерастает в мировую Виктория Никифорова Украина проигрывает на фронте — и ее западные партнеры не подвели, тут же ринулись на помощь.
Генерал Виктор Соболев призвал готовиться к ответным ядерным ударам
Комментарии
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Natalija Osminina
По площади Чехия меньше Литвы, а населения в 6 раз больше. И сказал это Путин в связке с Белгородом А бомбят его чешскими Вампирами
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11 час.
Natalija Osminina
В десятку стран вошли Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Потом Шольц согласился.
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11 час.
Александр Николаевич
С ранней юности надеюсь, что не заржавела Гиперторпеда, которая смогла бы воды Темзы навечно сделать солеными (тьфу-тьфу) - не со злобы а с их вечной англоскунсости...🤫.
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10 час.
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