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Генерал Виктор Соболев призвал готовиться к ответным ядерным ударам

Генерал Виктор Соболев призвал готовиться к ответным ядерным ударам

Прокси-война на Украине перерастает в мировую Виктория Никифорова Украина проигрывает на фронте — и ее западные партнеры не подвели, тут же ринулись на помощь.

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Комментарии
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Natalija Osminina
По площади Чехия меньше Литвы, а населения в 6 раз больше. И  сказал это Путин в связке с Белгородом А бомбят его чешскими Вампирами
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11 час.
Natalija Osminina
В десятку стран вошли Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Потом Шольц согласился.
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11 час.
Александр Николаевич
С ранней юности надеюсь, что не заржавела Гиперторпеда, которая смогла бы воды Темзы навечно сделать солеными (тьфу-тьфу) - не со злобы а с их вечной англоскунсости...🤫.
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10 час.

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