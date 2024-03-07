Не выдержал: принц Уильям публично отреагировал на слухи о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Британцы разочарованы поведением членов королевской семьи. Принц Уильям потерял терпение LEGION-MEDIAС тех пор как 16 января было объявлено, что Кейт Миддлтон перенесла некую операцию на брюшной полости и не появится на публике в течение как минимум двух с половиной месяцев, в социальных сетях бушуют страсти по поводу того, что именно случилось с принцессой.