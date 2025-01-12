Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны сообщило об уничтожении танка Т-72М1 ВСУ в районе Воздвиженки

Минобороны сообщило об уничтожении танка Т-72М1 ВСУ в районе Воздвиженки

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» уничтожили модернизированный танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Воздвиженка Донецкой Народной Республики (ДНР).

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