Минобороны сообщило об уничтожении танка Т-72М1 ВСУ в районе Воздвиженки

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» уничтожили модернизированный танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Воздвиженка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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