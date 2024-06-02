Ошибка США, которая ведёт к потере гегемонии

Всё написанное в статье является личным мнением автора и его видением происходящего. Мой блог о России и её месте в мире и потому я попытаюсь разобраться в происходящем, а подписчикам будет проще понять, как это всё отразится на России.
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