Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ошибка США, которая ведёт к потере гегемонии

Ошибка США, которая ведёт к потере гегемонии

Всё написанное в статье является личным мнением автора и его видением происходящего. Мой блог о России и её месте в мире и потому я попытаюсь разобраться в происходящем, а подписчикам будет проще понять, как это всё отразится на России.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Европа сидит как кость в горле у сильных мира сего.
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