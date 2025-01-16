Коротко о «столетнем договоре», который подписал давно утративший легитимность Зеленский с представителем британской монархии Стармером, который покрывал банду пакистанских педофилов, будучи генпрокурором.
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