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Дмитрий Василец: Сенсационный договор Зеленского с британской монархией – умирать за НАТО и разорять Украину

Дмитрий Василец: Сенсационный договор Зеленского с британской монархией – умирать за НАТО и разорять Украину

Коротко о «столетнем договоре», который подписал давно утративший легитимность Зеленский с представителем британской монархии Стармером, который покрывал банду пакистанских педофилов, будучи генпрокурором.

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