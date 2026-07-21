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Названа дата первых заморозков: к чему готовиться жителям Владивостока

Названа дата первых заморозков: к чему готовиться жителям Владивостока

Жителей Владивостока предупредили о первых признаках приближения осени. По предварительным оценкам синоптиков, первые заморозки в окрестностях города и на отдельных территориях юга Приморья могут быть зафиксированы во второй половине октября.

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