Названа дата первых заморозков: к чему готовиться жителям Владивостока

Жителей Владивостока предупредили о первых признаках приближения осени. По предварительным оценкам синоптиков, первые заморозки в окрестностях города и на отдельных территориях юга Приморья могут быть зафиксированы во второй половине октября.
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