Новости СВО. Освобождена Гоголевка в Курской области, ВС РФ укрепились под Купянском, наступление в ДНР, 29 марта

Россия передала Украине 909 тел убитых вэсэушников. В ответ наша страна получила останки 43 человек — восемь из них это тела мирных жителей Курской области, оказавшихся на Сумщине в результате эвакуации из-под Суджи.
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