ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки

Украинские вооружённые силы утратили возможность получать данные со спутников американской компании Maxar Technologies, которые активно использовались с начала спецоперации для анализа боевой обстановки, планирования операций и наведения высокоточного оружия, включая системы HIMARS, сообщает Telegram-канал MASH.