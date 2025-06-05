ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки

Украинские вооружённые силы утратили возможность получать данные со спутников американской компании Maxar Technologies, которые активно использовались с начала спецоперации для анализа боевой обстановки, планирования операций и наведения высокоточного оружия, включая системы HIMARS, сообщает Telegram-канал MASH.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии