Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки

ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar после хакерской атаки

Украинские вооружённые силы утратили возможность получать данные со спутников американской компании Maxar Technologies, которые активно использовались с начала спецоперации для анализа боевой обстановки, планирования операций и наведения высокоточного оружия, включая системы HIMARS, сообщает Telegram-канал MASH.

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