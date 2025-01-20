Выделенные Соединенными Штатами деньги Украине потрачены впустую, потому что формируется новый миропорядок на фоне военных успехов РФ и возрождения Китая, заявил лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
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