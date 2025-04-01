Барнаульцы обратили внимание на пробки, возникшие после перенастройки светофора

Водители столкнулись с проблемой на пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна Фото: "В курсе 22" Жители Барнаула обратили внимание на большие автомобильные пробки, сковывающие перекресток Павловский тракт – ул.
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