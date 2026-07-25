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Патриотизм за бюджетный счет: зачем семье Плющенко миллионные гранты на фоне покупки виллы в Баку

Патриотизм за бюджетный счет: зачем семье Плющенко миллионные гранты на фоне покупки виллы в Баку

Пока отечественный спорт адаптируется к условиям изоляции, продюсер Яна Рудковская присматривает элитную недвижимость на побережье Каспийского моря.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Ну, что за херня? Какие гранты?
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1 м.
Silver Kont
Пусть у носорога отсасывают!
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1 м.