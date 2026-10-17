Союзники Украины проанализируют запрос Киева о выделении дополнительных €70 млрд в 2027 году. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France24.
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