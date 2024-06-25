Грабители не сидят сложа руки в летний сезон: Что они делают перед тем, как проникнуть в дом

Период отпусков - излюбленное время года для грабителей, когда происходит большинство взломов. По данным полиции, с начала лета было зарегистрировано более 120 подобных преступлений, что меньше, чем за тот же период прошлого года.
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