© Shutterstock/FOTODOMАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в правительство России с предложением создать специальный режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи.