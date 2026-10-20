© Shutterstock/FOTODOMАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в правительство России с предложением создать специальный режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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