Только ВС РФ используют управляемые ракеты для стрельбы через танковый ствол

Среди наиболее эффективных средств для борьбы с бронетехникой многие в зоне СВО назовут ПТУРСы. Внешний вид противотанковых управляемых ракетных систем почти не отличается у российских и иностранных разработчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии