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Только ВС РФ используют управляемые ракеты для стрельбы через танковый ствол

Только ВС РФ используют управляемые ракеты для стрельбы через танковый ствол

Среди наиболее эффективных средств для борьбы с бронетехникой многие в зоне СВО назовут ПТУРСы. Внешний вид противотанковых управляемых ракетных систем почти не отличается у российских и иностранных разработчиков.

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