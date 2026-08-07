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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винус – Эале после выступления в паре в Торонто: «Ты должна поставить себе новую цель – однажды сыграть и с Сереной»

Винус Уильямс и Александра Эала высказались о совместном выступлении на тысячнике в Торонто.  В первом круге они уступили Людмиле Самсоновой и Мию Като – 4:6, 3:6.

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