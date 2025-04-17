В России предложили ввести статус опекунов ветеранов

Виталий Милонов считает, что одной социальной господдержки недостаточно Государство уделяет пристальное внимание всем участникам Великой Отечественной войны, особенно реальным фронтовикам, которым сегодня уже 97 лет и более.
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