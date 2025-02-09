Медвежий угол
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Медвежий угол

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«На пол! Легла!»: ФСБ задержала четырех россиянок, работавших на СБУ в Севастополе, Воронеже и Ростове

«На пол! Легла!»: ФСБ задержала четырех россиянок, работавших на СБУ в Севастополе, Воронеже и Ростове

БлокнотРУ Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов, жертвами которых могли стать высокопоставленные офицеры Министерства обороны РФ и члены их семей.

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Комментарии
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Леонид Никулин
хотели сучки секса-получили-легла на пол .ноги раздвинула  почти бсдм..умницы ребята-работают ..только тварей все больше...ведь еще где то ходят рядом с нами .. разок бы их отдать мужикам без суда..
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6 час.
Игорь Васиков
Похоже пора создавать трудовые лагеря...
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5 час.
Людмила Лиханова
Слава нашим ребятам из ФСБ ! А таких тварей нужно расстреливать. Даже отсидев, они так и останутся тварями и передадут ненависть к России потомкам как их предшественники, посаженные после ВОВ и отпущенные по амнистии. Давно пора отменить мораторий на смертную казнь к самым тяжелым преступлениям в том числе и к предателям.
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3 час.
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