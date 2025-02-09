«На пол! Легла!»: ФСБ задержала четырех россиянок, работавших на СБУ в Севастополе, Воронеже и Ростове

хотели сучки секса-получили-легла на пол .ноги раздвинула почти бсдм..умницы ребята-работают ..только тварей все больше...ведь еще где то ходят рядом с нами .. разок бы их отдать мужикам без суда..

Людмила Лиханова

Слава нашим ребятам из ФСБ ! А таких тварей нужно расстреливать. Даже отсидев, они так и останутся тварями и передадут ненависть к России потомкам как их предшественники, посаженные после ВОВ и отпущенные по амнистии. Давно пора отменить мораторий на смертную казнь к самым тяжелым преступлениям в том числе и к предателям.