«Провокация»: в Госдуме не оценили условия Зеленского по прекращению конфликта

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает заявление президента* Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения спецоперации в текущем году провокацией.
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