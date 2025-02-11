Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области и УФСБ региона пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой лесных...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области и УФСБ региона в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены и задокументированы факты незаконной рубки лесных насаждений.
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