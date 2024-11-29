Производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря.
В России поднимутся цены на майонез
Комментарии
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Сергей
Значит цена подымется на 30% Официальные предположения о поднятии цен, в реальности нужно увеличивать в два три раза.
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14 час.
СМ
Сергей Медведев
Самое лучшее-это использовать для салатов нерафинированное растительное масло.Лично я давно так делаю.А ещё лучше-это поменьше ходить в магазины и смотреть на ценники.
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12 час.
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