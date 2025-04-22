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"Непозволительный демарш": Мигранты не ожидали такого шага от русского бизнеса. Новые конкуренты заставили диаспоры задрожать

"Непозволительный демарш": Мигранты не ожидали такого шага от русского бизнеса. Новые конкуренты заставили диаспоры задрожать

Неожиданное для мигрантов решение русского бизнеса заставило диаспоры задрожать. Сергей Колясников иронично назвал это "непозволительным демаршем", при этом в Киргизии уже всерьёз обеспокоены новыми конкурентами.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Самое интересное что всем этим Маструбекам по.ху.й проблемы России но почему нас должны волновать проблемы Маструбеков. Пусть по примеру великих Укров капают новое среднеазиатское море.
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15 час.
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