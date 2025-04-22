"Непозволительный демарш": Мигранты не ожидали такого шага от русского бизнеса. Новые конкуренты заставили диаспоры задрожать

Неожиданное для мигрантов решение русского бизнеса заставило диаспоры задрожать. Сергей Колясников иронично назвал это "непозволительным демаршем", при этом в Киргизии уже всерьёз обеспокоены новыми конкурентами.
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