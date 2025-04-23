Дочери космонавта Леонова передали книгу с дарственной надписью Гагарина

t.me/Следком Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дочери советского космонавта Алексея Леонова книгу "Дорога в космос" с дарственной надписью Юрия Гагарина, сообщили в телеграм-канале ведомства.
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