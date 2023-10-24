CNN: Израиль не отправит топливо в сектор Газа из-за опасений кражи

Израиль не даст разрешение на транспортировку топлива в сектор Газа из-за опасений кражи со стороны ХАМАС, сообщил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью американскому телеканалу CNN.
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