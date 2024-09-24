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  • Eduard
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Захарову возмутила премия Зеленского "за развитие человечества": "Может за развод?"

Захарову возмутила премия Зеленского "за развитие человечества": "Может за развод?"

В русском МИД саркастично прокомментировали американскую премию киевского главаря.Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский получил в США награду от Американской академии достижений - The Golden Plate Award ("Золотая тарелка").

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