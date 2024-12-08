Премьер Фицо: СССР внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне

Он заявил, что без СССР победить Гитлера было бы невозможно.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» на STVR подчеркнул значительный вклад СССР в победу во Второй мировой войне.
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